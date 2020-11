Diese Worte von Philipp Mickenbecker gehen unter die Haut! Im Oktober gab der The Real Life Guys-Star bekannt, dass sein Krebs zum dritten Mal zurück ist und er nur noch wenige Wochen zu leben hat. In einem neuen YouTube-Video gab der 23-Jährige jetzt ein besorgniserregendes Update: "Im Moment sieht es gar nicht so gut aus", begann er zu erzählen – und schockierte schließlich mit dieser Aussage: "Das Krasse ist, dass der Arzt mir gesagt hat, dass ich eigentlich jederzeit tot umfallen könnte, wegen dieser Wassereinlagerung. Und dass es mir auch sonst eigentlich viel schlechter gehen müsste."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de