Erwartet Jessica Paszka (30) nun wirklich ihr erstes Kind? Diese Frage stellen sich die Fans der Ex-Bachelorette bereits seit Wochen. In einer aktuellen Instagram-Story zeigt die Freundin von Johannes Haller (32) sich erneut mit einer deutlichen Wölbung am Bauch. Promiflash fasst die Hinweise zusammen, die auf eine Schwangerschaft hindeuten könnten. Denn Jessi hat in den vergangenen Wochen nicht nur zugenommen, sie verzichtet aktuell auch auf Alkohol und klagt dabei über Unwohlsein.

