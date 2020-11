Heute Abend ist es endlich so weit: Die erste Ausgabe der brandneuen Gesangsshow Pretty in Plüsch flimmert über die TV-Bildschirme! Sechs Stars wollen sich dabei mit einer Puppe als Duettpartner bis ins Finale singen – darunter auch Schauspielerin und Moderatorin Janine Kunze (46)! Der gebürtigen Kölnerin wurde die Grummel-Puppe Werner Edel zur Seite gestellt. Im Promiflash-Interview verrät Janine jetzt, wie sie bisher mit ihrem "Pretty in Plüsch"-Partner zurechtkommt!

"Grummel und ich haben uns wirklich direkt verstanden. Das passte wie Arsch auf Eimer, wenn man das so sagen darf", schwärmt Janine von ihrem pelzigen Kumpanen. "Wir sind wirklich eine super Symbiose. Er ist so grummelig und ein bisschen macho und negativ – aber auf der anderen Seite hat er einen ganz weichen und liebevollen Kern." Doch nicht nur das: Darüber hinaus sei Grummel einfach total lustig. "Wir harmonieren sehr gut miteinander. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß mit Grummel auf der Bühne zu stehen."

Klingt ganz so, als wären die beiden ein gutes Team! Wie rechnet Janine sich denn ihre Siegchancen aus? "Natürlich tritt man bei so einer Sendung an, um zu gewinnen – aber wenn man als Erster rausfliegt, gehört das eben auch dazu. Nur einer kann nachher das Krönchen aufgesetzt bekommen", stellte die 46-Jährige klar. Für sie solle einfach der Spaß in der Show überwiegen. "Ich hoffe, dass wir den transportiert bekommen, damit die Leute vor dem Fernseher Spaß haben und ein bisschen abgelenkt sind von diesen komischen Zeiten." Abschließend beteuerte sie noch: "Grummel und ich geben alles."

"Pretty in Plüsch – die schrägste Gesangsshow Deutschlands" ab Freitag, 27. November 2020, um 20:15 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn.

Anzeige

SAT.1/Julian Essink Janine Kunze mit Grummel-Puppe Werner Edel, "Pretty in Plüsch"-Teilnehmer

Anzeige

SAT.1/Julian Essink Janine Kunze mit Grummel-Puppe Werner Edel, "Pretty in Plüsch"-Teilnehmer

Anzeige

Getty Images Janine Kunze, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de