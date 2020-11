Die Sportwelt trauert um Diego Maradona (✝60). Die argentinische Fußballlegende ist am Mittwoch an den Folgen eines Herzleidens gestorben. Der ehemalige Profi hatte zuvor mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt und sich wegen einer Hirnblutung einer Operation unterziehen müssen. Die weltweite Reaktion auf die Nachricht seines Todes ist riesig – doch das ist kein Wunder. Maradona war ein wahrer Zauberer gewesen, wenn er den Ball am Fuß gehabt hatte. Doch auch fernab des Stadions hatte er über die Jahre für einige Schlagzeilen gesorgt – darunter auch negative...

