Großes Jubiläum für die ehemalige Girl Group Monrose. Vor genau 14 Jahren wurde die Band von Bahar (32), Senna (40) und Mandy (30) im Rahmen der Castingshow Popstars gegründet. Zwar gingen die Mädels 2011 schon wieder getrennte Wege, sie erinnern sich aber immer gerne an diese Zeit zurück. "Ich bin erwachsen geworden mit Monrose und den Fans. Ich habe das, was ich wollte, immer leben dürfen. Also ich bin viel gereist, ich stand auf großen Bühnen. Wir hatten unheimlich viel Erfolg", verriet Bahar gegenüber Promiflash.

