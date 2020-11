Anne Wünsche (29) schiebt Single-Frust. Seit der Trennung von SixxPaxx-Stripper Ruben Rodriguez vor wenigen Wochen geht die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin wieder alleine durchs Leben. Das fällt ihr gar nicht so leicht, vor allem während der aktuellen Jahreszeit. "Es ist kalt draußen, wir haben Lockdown, das heißt: Man kommt nicht einmal irgendwie raus. Normalerweise würde ich mich ja irgendwie ablenken, indem ich essen gehe, mich mit Freunden draußen treffe, in eine Bar oder vielleicht feiern gehe. Das ist alles gerade nicht möglich, man ist gefühlt nur zu Hause", erklärte sie im Promiflash-Interview. Es handele sich sogar um das erste Weihnachtsfest nach über sieben Jahren, an dem Anne ohne Partner ist.

