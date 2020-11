Chioma Amber ist weder 16 Jahr alt noch mit Drillingen schwanger! Die Berliner TikTokerin sorgte vor Kurzem mit ihrer vermeintlichen Nachwuchs-News für jede Menge Schlagzeilen. Drei Millionen Menschen sahen sich auf TikTok ihr Drillings-Outing an, in dem sie behauptete, der Erzeuger wolle nichts von den Babys wissen. Auf YouTube schmückte sie die Story sogar noch bis ins kleinste Detail aus. Als mehrere Bekannte von Chichi sich bei Promiflash meldeten und erklärten, dass sie weder ein Teenager noch schwanger sei, wurde ihr der Druck zu groß. Im Netz klärte sie ihre dreiste Lüge auf: "Ich bin nicht schwanger, ich bin einfach nur fett. Ich entschuldige mich, dass ich euch alle so hinters Licht geführt habe. Es war alles nur ein Experiment, weil ich schauen wollte, wie reagiert die Öffentlichkeit darauf sowie mein privates Umfeld."

