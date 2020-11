Nur rund ein Jahr nach der Geburt ihres ersten Kindes erwartet Nina Noel (32) erneut Nachwuchs! Im September 2019 erblickte Lyano Lyon Weiß das Licht der Welt. Zweieinhalb Jahre lang hatten Nina und ihr Partner Tony damals versucht, schwanger zu werden. Dass die einstige Krass Schule – Die jungen Lehrer-Darstellerin nun schon wieder in anderen Umständen ist, kann sie selbst kaum glauben. "Wir sind unendlich happy über unser zweites Wunder und sind total überrascht, dass es so schnell geklappt hat", beteuert Nina auf Promiflash-Nachfrage. In welcher Schwangerschaftswoche sie ist, hat die 32-Jährige zwar noch nicht verraten. Dafür plaudert Nina andere Details aus: Sie glaubt zum Beispiel, dass es noch einmal ein Junge wird.

