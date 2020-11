Mia Julia (33) geht wieder in die Sex-Offensive. Nachdem sie in den vergangenen acht Jahren ihr Geld als Schlagersängerin am Ballermann verdient hatte, baute sie sich – vermutlich auch aufgrund der aktuellen Veranstaltungssperre – beruflich nun ein zweites Standbein auf: Sie dreht wieder Pornos. Und offenbar hat sie das zu einem weiteren Projekt inspiriert. Ab sofort kann man ihren Sadomaso-Kalender vorbestellen.

"Ich liebe Abwechslung beim Sex und das Experimentieren mit verschiedenen Spielarten", erklärte die Entertainerin die Wahl des Fetisch-Themas im Interview mit Bild. Sie bekomme auch mal gern den Hintern versohlt. Einzelne Bilder, die es nicht in den sexy Jahresplaner geschafft haben, geben bereits einen Vorgeschmack und zeigen: Es wird verdammt verrucht. Mia posiert nur mit Lack-Handschuhen und Halsband, mal an ein Holzkreuz gekettet, mal im Rücken gefesselt.

Natürlich hat die Blondine auch schon Praxis-Erfahrung mit Fessel-Sex und beschrieb die als "aufregend". Trotzdem fehle er aktuell dafür die Zeit. "Aber wenn ich Lust habe, suche ich mir meine Spielpartner mit SM-Erfahrung aus. Das ist ganz wichtig. Ich bin ihm ja ausgeliefert", meinte sie.

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Erotikmodel Mia Julia

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Mia Julia, Ballermann-Star und Porno-Darstellerin

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Peter Brückner und Mia Julia

