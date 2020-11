Krass Intrige bei der ehemaligen Popstars-Band Nu Pagadi! Als Doreen Steinert (34) 2005 wegen einer Weisheitszahn-OP lediert war, trafen sich ihre ehemaligen Bandkollegen Markus Grimm (41), Kristina Dörfer (36) und Patrick Boinet hinter ihrem Rücken mit ihrem Label-Chef. "Dann bekam ich einen Anruf von meinem damaligen Label-Chef, der dann gesagt hat: 'Ey, Doreen. Die Band hat überlegt, wie es denn ohne dich wäre. Ja, eigentlich bist du jetzt gar nicht mehr in der Band'", erinnerte sich Doreen an diese Zeit in ihrer Instagram-Story zurück. Um das Ganze zu vertuschen, wurde der Presse gesagt, sie hätten sich wegen musikalischer Differenzen getrennt.

