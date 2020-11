Wie weit sind Alexander Schäfer und Joachim bei ihrem Prince Charming-Übernachtungs-Date gegangen? Dass die Chemie zwischen den beiden stimmt, haben sie mit wilden Knutschereien im "Sexkeller" bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Doch nach der Gentlemen's Night in Folge fünf lud der TV-Junggeselle den Blondschopf noch zu sich in die Villa ein. Wie nah kommen sich die zwei wohl unter der gemeinsamen Bettdecke – gibt es den ersten Sex der Staffel?

Schon auf der Liege am Pool gehen die zwei in die Knutsch-Offensive. Als dann klar ist, dass Joachim nicht in die Kandidaten-Villa zurückkehrt, ziehen sie sich gemeinsam in Alex' Schlafzimmer zurück – und zwar ohne Kameras. Am nächsten Morgen verrät der Prince mit einem vielsagenden Lächeln nur so viel: "Natürlich haben wir das, was am Pool war, fortgesetzt und haben es genossen, zusammen einzuschlafen."

Auch Joachim schwärmt nach dem Aufwachen in den höchsten Tönen von dem Date. "Ich habe Geborgenheit gefühlt. Das ist mir sehr wichtig, und insofern würde ich sagen: Ein kleines bisschen Verliebtheit war schon dabei." Was meint ihr: Hatten die beiden Sex? Stimmt ab!

Alle neuen Folgen von "Prince Charming" immer montags auf TVNOW.

