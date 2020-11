Jetzt hat der Wendler-Eklat auch Auswirkungen auf Lauras (20) Karriere! Da Schlagerstar Michael Wendler (48) seit Wochen verschwörungstheoretische Äußerungen von sich gibt, schmiss sein Manager Markus Krampe hin. Zuletzt hatte der Sänger sogar von einer “Fake-Pandemie” gesprochen. Laura hingegen schwieg und muss dafür jetzt die Konsequenzen tragen: Krampe beendete nun auch die Zusammenarbeit mit der Influencerin! Gegenüber Bild erklärte er: "Ich rechne Laura hoch an, dass sie in der jetzigen Zeit an der Seite ihres Ehemanns steht, jedoch hätte ich und sicherlich auch viele andere gehofft, dass sie sich klarer zu den Aussagen von Michael positioniert und distanziert."

