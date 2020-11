Damit hat sie den Geschmack ihrer Follower voll und ganz getroffen! Erst vor Kurzem hatte sich das ehemalige Bachelor-Traumpaar Jennifer Lange (27) und Andrej Mangold (33) getrennt. Wenig später zeigte sich die 26-Jährige aber schon an der Seite eines neuen Mannes: Gemeinsam mit Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Jonas Billstein teilte sie ein sexy Tanzvideo auf Social Media. Nun haben sich die beiden Sportler erneut auf ein heißes Tänzchen getroffen und Jennys Fans damit komplett um den Verstand gebracht!

Auf Instagram postete die Brünette einen aufreizenden Clip, der sie und ihren Partner während eines Bachata-Tanzes zeigt. Darin schwingt Jenny – in eine enge Leggings und Crop-Top gekleidet – ihre Hüften zum Takt der Musik und reibt ihren Körper an den ihres Gegenübers. Im Laufe dieses Duetts werden die beiden sehr intim – immer wieder schmiegen sie auch ihre Gesichter aneinander. "Das sieht aus wie Sex, nur angezogen!", lautete die erste Reaktion einer begeisterten Abonnentin. "Wie kann man sich nur so traumhaft schön bewegen?", wollte indessen eine andere von der Single-Frau wissen.

Ob die Ex-Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin aktuell etwa für die Teilnahme an einer Tanzshow trainiert? "Du solltest vielleicht bei Let's Dance mitmachen. Ich glaube, das wäre das richtige Format für dich und du würdest es rocken!", meinte eine Insta-Nutzerin unter dem Beitrag und fasste damit die Gedanken vieler weiterer Follower zusammen.

ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange im Juli 2019 in Aachen

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Jonas Billstein

Instagram / agentlange Jennifer Lange mit neuer Frisur, August 2020

