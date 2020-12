Im März erblickte die erste Tochter von Christin Kaeber (31) das Licht der Welt – und eigentlich geht die Influencerin in ihrer neuen Rolle als Mama voll und ganz auf. Aber es gibt auch Tage, da kommt die junge Mutter ziemlich an ihre Grenzen. Und vor allem in den vergangenen Wochen war im Hause Kaeber einfach der Wurm drin, wie Christin ihren Followern ehrlich in ihrer Instagram-Story erzählt: "Dieses ganze Geschrei über den Tag und die Nächte hinweg, die haben so wahnsinnig an mir gezehrt. Das war so krass." Durch den Stress hat sie sogar ungewollt an Gewicht verloren – und zwar drei Kilo.

