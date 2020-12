Diese Liebe könnte nicht ungewöhnlicher sein! Im Mai dieses Jahres stellte der Bodybuilder Yuri Tolochko im Netz seine neue Partnerin Margo vor. Er sei sehr verliebt und plane, seine Freundin zu heiraten. Diese Geschichte klingt zunächst nicht seltsam, doch einen Haken hat die Sache allerdings: Margo ist eine Sexpuppe! Doch dieser Umstand hielt den Sportler nicht davor ab, mit seiner Auserwählten nun tatsächlich den Bund fürs Leben einzugehen: Yuri hat seine Margo jetzt geheiratet!

Auf Instagram veröffentlichte der Athlet ein Video der romantischen Zeremonie, in der er und seine Margo sich das Jawort geben. In einem festlichen Saal stehen die beiden inmitten von Freunden, während Yuri der Plastikpuppe einen Ring an den Finger steckt. Daraufhin stoßen die Gäste freudig an und tanzen gemeinsam mit dem frisch vermählten Paar. "Es ist passiert", lauteten Yuris Worte zu dem Clip.

Vor wenigen Monaten kündigte der gebürtige Kasache öffentlich an, sein lebensgroßes Spielzeug heiraten zu wollen. "Was denkst du: Ist es möglich, unsere Beziehung offiziell anerkennen zu lassen? Und wo kann man so etwas machen?", schrieb Yuris zu dem Instagram-Foto, auf dem er Margos Verlobungsring präsentierte.

Instagram / yurii_tolochko Yuri Tolochko und seine Sexpuppe Margo

Instagram / yurii_tolochko Yuri Tolochko, Bodybuilder

Instagram / yurii_tolochko Yuri Tolochko mit seiner Puppe Margo, Oktober 2020

