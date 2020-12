Wow – dieser Traumkörper ist tatsächlich schon 51! Jennifer Lopez teaserte auf Instagram jetzt ihre neue Single "In The Morning" an und lieferte das Cover dazu direkt mit. Viel heißer könnte die Sängerin die Werbetrommel für ihre neue Musik definitiv nicht rühren: J.Lo posiert auf dem Foto megaverrucht und trägt dabei nichts – außer ihren Verlobungsklunker! Während ihre Fans hin und weg sind, hagelt es allerdings auch Kritik. Die schwedisch-britische Moderatorin Ulrika Jonsson (53) steht im Netz für mehr Natürlichkeit ein. Sie sieht derartige Fotos skeptisch.

