Sie denkt jeden Tag an ihren Vater! Paul Walker ist 2013 im Alter von gerade einmal 40 Jahren bei einem verheerenden Autounfall gestorben. Neben seinen zahlreichen Fans und Freunden trauert vor allem seine Tochter Meadow (22) um den Fast & Furious-Star. An seinem siebten Todestag veröffentlicht die heute 22-Jährige einen rührenden Post – und auch sein guter Freund Vin Diesel (53) widmet Paul herzergreifende Zeilen. Bereits in einem früheren Interview mit Promiflash betonte der Actionheld, wie oft er noch an seinen Buddy denke.

