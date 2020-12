The Crown ist ein absoluter Hit auf Netflix! Seit einigen Tagen kommen Royal-Fans auf der Streamingplattform wieder so richtig auf ihre Kosten: Die beliebte Serie rund um die britische Königsfamilie wurde um die lang erwartete vierte Staffel erweitert – und die Handlung um die tragische Liebesgeschichte von Prinz Charles (72) und Prinzessin Diana (✝36) ergänzt. "Das ist nur ein kleiner Blick hinter die Kulissen des Buckingham Palasts, den euch die Königsfamilie eigentlich gar nicht gewähren will", verriet kürzlich ein einstiger Butler von Diana in der britischen TV-Show "Lorraine". Basiert "The Crown" demnach also weniger auf dramatischer Fiktion und vielmehr auf tatsächlichen Begebenheiten?

