Yuri Tolochko schwebt im siebten Himmel – mit seiner Sexpuppe! Der Bodybuilder hatte bereits im Mai mitgeteilt, dass er seine große Liebe heiraten wolle. Bei seiner Mrs. Right handelt es sich um Margo, ein lebensgroßes Erwachsenenspielzeug. Und tatsächlich hat Yuri seine abstrusen Zukunftspläne nun Wirklichkeit werden lassen: Der Fitness-Fanatiker hat Margo in einer romantischen Zeremonie seine ewige Treue geschworen und ist nun mit ihr verheiratet! Zugegeben: Eine dubiose Lovestory, die trotzdem nicht ganz neu erscheint. Selbst Hollywood hat bereits Liebschaften zwischen Menschen und ihren nicht menschlichen Partnern in Szene gesetzt – unter anderem mit Leinwand-Megastars wie Joaquin Phoenix (46) und Ryan Gosling (40).

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de