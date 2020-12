Befindet sich Nathalie Volk (23) in Gefahr? Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin hat sich von ihrem Freund Frank Otto (63) getrennt und machte vor Kurzem ihre neue Beziehung mit Timur A. öffentlich. Der 42-Jährige gehörte einst zu den Hells Angels und saß bis vor wenigen Wochen noch wegen Totschlags im Gefängnis. Viele fragen sich nun, wie gefährlich Timurs ehemaliges Umfeld für Nathalie noch sein kann.

Eine Gefährdung für Nathalie bestehe durch die Clubmitglieder nicht, berichtete RTL. "Timur A. ist aus dem Motorrad Club Hells Angels Germany ausgeschlossen und ist somit weltweit kein Angehöriger der Hells Angels mehr", so ein Mitglied. Grund für den Ausschluss sei seine Verurteilung gewesen, die dem Club geschadet hätte. "Timur A. ist [...] aus dem gesamten Club weltweit ausgeschlossen", erklärte das Mitglied. Laut RTL gilt Timur immer noch als aggressiv und unberechenbar. Es sei auch nicht auszuschließen, dass seitens des verfeindeten Clubs Bandidos des damaligen Opfers, eine Gefährdung für Personen in seinem Umfeld bestehe, heißt es weiter. So ganz sicher wirkt es für Nathalie also nicht!

Timur wurde im Mai nach zehn von elf Jahren Haftstrafe in die Türkei abgeschoben. Laut Bild-Informationen müsste er für die restliche Zeit seiner Strafe wieder ins Gefängnis, wenn er vor dem Jahr 2039 wieder nach Deutschland einreist. Im Moment ist Nathalie bei ihrem Freund in der Türkei – wie sich die beiden die Zukunft vorstellen, ist allerdings noch nicht bekannt.

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk als Miranda DiGrande

ActionPress Nathalie Volk und Frank Otto im Oktober 2017 in Hamburg

Instagram / nathalievolk Nathalie Volk, TV-Bekanntheit

