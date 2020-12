Stormi Webster (2) erobert das Netz mehr und mehr! Schon seit ihrer Geburt ist die gemeinsame Tochter des Rappers Travis Scott (29) und der Influencerin Kylie Jenner (23) regelmäßig auf den Social-Media-Kanälen ihrer Eltern zu sehen. Doch in letzter Zeit machte die Zweijährige ganz besonders auf sich aufmerksam: In mehreren gemeinsamen Backvideos mit ihrer Mutter bezaubert sie die Fans mit ihren süßen Kommentaren. Als Kylie in einem YouTube-Video beispielsweise Cupcakes verziert, sagt Stormi: "Du schaffst das, Mami."

