Gibt es bald TV-Sex von Melody Haase (26)? Die Beauty hat sich nach ihren Teilnahmen an den TV-Shows DSDS und Adam sucht Eva - Promis im Paradies in den letzten Jahren zurückgezogen. Doch Ende 2020 feiert sie nun ihr großes Fernseh-Comeback: Gemeinsam mit ihrer Freundin Xenia Prinzessin von Sachsen (34) macht sie bei "#CoupleChallenge" mit. Im Promiflash-Interview deutete die singende Schönheit nun an, dass sie in ihrer neuen Show möglicherweise sexuell wurde.

Bei "#CoupleChallenge" geht es laut der Berlinerin um "geisteskranke Aufgaben", trotzdem hatten die Kandidaten im Camp auch ein Privatleben, in dem sie viel Zeit miteinander verbracht haben. "Wer mich kennt, weiß, dass ich ein Mensch bin, der immer flirten will und wenn man da einen aufgeschlossenen Gegenpart findet, der noch extremer ist als ich, dann kann es schon sein, dass da etwas passiert", erklärt Melody. Sie könne nicht zu viel verraten, aber wo sie sei, wäre Sex nicht weit. Das Pikante dabei sei aber, dass alle anwesenden Herren, die infrage kommen, vergeben sind. KsFreak, Aleksandar Petrovic (29), Daniele Negroni (25) und Davide Tolone (21) nehmen jeweils mit ihren Partnerinnen an der Sendung teil. Martin Angelo (27) und Dominic Smith (32) sind offen homosexuell und geraten dadurch wohl eher nicht in Melos Visier. Weiter ins Detail wollte die Beauty nicht gehen, aber es sei wohl wirklich etwas Sexuelles passiert.

Neben ihrem Status als TV-Star ist Melody auch für ein körperliches Feature bekannt – ihren Po. Für Promiflash nahm sie jüngst vor der Kamera Maß. Ihr Hinterteil hat einen unfassbaren Umfang von 121 Zentimetern.

Noch mehr Infos zu "#CoupleChallenge" findet ihr bei TVNow.

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Sängerin

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Die Teilnehmer von "#CoupleChallenge" 2020

Instagram / melodyraabbit Melody Haase und Xenia Prinzessin von Sachsen

