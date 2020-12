Massimo Sinató (40) ist ein echtes Let's Dance-Urgestein! Der Profitänzer hat schon den ein oder anderen Promischützling übers Parkett der Tanzshow geführt und konnte in diesem Jahr zum zweiten Mal die Siegertrophäe mit nach Hause nehmen. Doch wer erinnert sich noch an das Debüt des Choreografen in dem RTL-Format zurück? Anlässlich seines 40. Geburtstages blickt Promiflash noch einmal auf die Anfänge von Massimos TV-Karriere zurück. Vor zehn Jahren tanzte er bei "Let's Dance" mit Sophia Thomalla (31).

