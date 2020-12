Ein Tippgeber berichtete kürzlich gegenüber Promiflash, dass Mike Heiter (28) nach seiner gescheiterten Beziehung zu Elena Miras (28) mit einer neuen Frau anbandele – und zwar mit Ex-Are You the One?-Teilnehmerin Laura Morante (30). Das Brisante: Keine Geringere als Elena selbst kommentierte den Promiflash-Beitrag zu dieser Neuigkeit mit einem schweren Vorwurf auf Instagram: Zwischen Mike und Laura soll auch schon während der Partnerschaft mit der Schweizerin etwas gelaufen sein.

