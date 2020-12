Miley Cyrus (28) hebt das Thema sicheren Sex auf ein neues Level! Die Sängerin hat nicht nur ein turbulentes Jahr hinter sich, sondern anscheinend auch eines voller Bett-Abenteuer. Vor einigen Wochen machte die 27-Jährige ihre Trennung von Musiker Cody Simpson (23) bekannt. Vor Kurzem veröffentlichte sie außerdem ihr neues Musikvideo mit Dua Lipa (25) – und dabei ging es heiß her. In einem Interview plauderte Miley jetzt aus, dass sie aktuell viel Sex habe – und zwar per FaceTime.

In der Howard Stern Show sagte Miley, dass die aktuelle Pandemie-Zeit eine echte Herausforderung für das Dating sei. "Ich habe [daher] viel FaceTime-Sex. Das ist ja wohl der sicherste Sex", offenbarte sie in dem Interview. Sie würde sich oder andere niemals in Gefahr bringen und sich verantwortungslos verhalten. Außerdem stellte Miley klar: "Wir [Dua und Miley] hatten keinen Sex!". Das hatten viele Fans nach dem heißen Musikvideo der beiden vermutet. Da stellt sich die Frage, mit wem sich Miley dann am Telefon vergnügt...

Das Musikvideo mit Dua zum Song "Prisoner" erregte viel Aufmerksamkeit! Die beiden Superstars flirten in dem Clip heftig miteinander, tanzen und fassen sich gegenseitig an. Zudem zeigen sie sich blutüberströmt, während sie gemeinsam Kirschen essen.

Getty Images Miley Cyrus, Musikerin

Instagram / dualipa Miley Cyrus und Dua Lipa im August 2019

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

