Mads Mikkelsen (55) tritt in große Fußstapfen! Vor wenigen Tagen machte Warner Bros. es offiziell: Der dänische Schauspieler wird Johnny Depp (57) im dritten Teil von Phantastische Tierwesen als Zauberer Grindelwald ersetzen. Viele Fans machten keinen Hehl daraus, dass sie nicht begeistert von der Umbesetzung der Rolle sind. Im Interview mit Entertainment Weekly sprach Mads nun offen über seinen neuen Job und darüber, wie er ihn angehen wolle. "Wir versuchen, ein paar Brücken zur früheren Grindelwald-Version zu finden, damit es nicht vollständig von dem abweicht, was Johnny so meisterlich geschaffen hat", betonte er.

