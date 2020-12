Sind die ehemaligen Prince Charming-Kandidaten Martin Angelos (27) und Dominic Smith (32) ein Paar? Diese Frage können sie selbst nicht so richtig beantworten, wie sie jüngst im Promiflash-Interview verrieten. Sie pendeln sich irgendwo zwischen Freundschaft und Liebe ein, oder geht da etwa sogar noch mehr? In der ersten Folge ihrer neuen Show "#CoupleChallenge" deuten die beiden ein sehr intimes Detail ihrer Freundschaft an – haben Dominic und Martin etwa zusammen flotte Dreier?

Auf TVNOW kann man bereits die erste Hälfte der neuen Online-Sendung schauen und Martin und Dominic treten dort als Duo gegen andere Promi-Pärchen und Freundschafts-Doppel an. Bei ihrer Vorstellung verrieten die zwei Jungs, dass sie auf denselben Typ Mann stehen und gerne teilen. "Im Privaten flirten wir auch immer gern den gleichen Typen an und schauen, was da so passiert", erklärte Dominic das Ganze genauer. Die beiden leben ganz nach dem Motto: "Alles kann, nichts muss".

Einer der anderen Promi-Männer in der Sendung ist YouTuber KsFreak, der mit seiner Freundin an der Show teilnimmt. Ihn finden sowohl Dominic als auch Martin "ganz süß". Wie man in der ersten Folge sehen kann, bekommt Dominic sogar eine Massage von dem Netz-Hottie.

Noch mehr Infos zu "#CoupleChallenge" findet ihr bei TVNow.

