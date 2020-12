Mareile Höppner (43) zeigt sich bei Pretty in Plüsch von einer ganz anderen Seite! Auch die TV-Moderatorin versucht ihr Glück in der neuen Gesangs-Show – gemeinsam mit ihrer Casanova-Puppe Harry Love will sie sich bis in die Endrunde singen. In die zweite Show hat sie es zumindest schonmal geschafft: Auch heute Abend begeisterte Mareile wieder Jury und Zuschauer – vor allem mit ihrem heißen Outfit!

Für ihre zweite Performance haben Mareile und Harry Love sich Lady Gagas (34) Mega-Hit "Pokerface" ausgeguckt – und lieferten eine solide Darbietung ab! Hinterher war aber vor allem Mareiles Äußeres das Gesprächsthema. Kein Wunder: In der hautengen Jeans mit Cut-outs, dem eleganten Lederoberteil und den High Heels machte die Blondine eine Top-Figur! Jurorin Sarah Lombardi (28) geriet direkt ins Schwärmen: "Wenn ich dir das von Frau zu Frau so sagen darf: Du bist so eine sexy Frau! Diese Hose… Hammer!"

Auch die Zuschauer machten Mareile via Twitter bereits zahlreiche Komplimente für den sexy Look – wenn auch weniger für ihren Gesang. "Also das einzige, was mir hieran gefallen hat, ist Mareiles Hose", betonte eine Nutzerin. "Mareiles Gesang lässt heute zu wünschen übrig... dafür sieht sie aber echt hot aus", schwärmte eine weitere.

"Pretty in Plüsch – die schrägste Gesangsshow Deutschlands" ab Freitag, 27. November 2020, um 20:15 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn

© SAT.1/Willi Weber Mareile Höppner bei "Pretty in Plüsch"

SAT.1/Julian Essink Mareile Höppner mit Plüsch-Gentleman Harry Love, "Pretty in Plüsch"-Teilnehmer

Getty Images Mareile Höppner bei den Bambis in Baden-Baden im November 2019

