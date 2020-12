Prinzessin Estelle (8) wirkt schon total erwachsen! Die schwedischen Royals veröffentlichen jedes Jahr zur Adventszeit ein Weihnachtsvideo. In diesem Jahr machen es sich Prinzessin Victoria (43), Prinz Daniel (47), Prinz Oscar (4) und Estelle vor dem prasselnden Kamin gemütlich und zünden die erste Kerze an ihrem Adventskranz an. In dem kurzen Clip sticht vor allem Estelle sofort ins Auge: Die Achtjährige wirkt darin schon wie eine Große.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de