Wie steht Frank Otto (63) heute zu Nathalie Volk (23)? Die Ex-Germany's Next Topmodel-Kandidatin und der Unternehmer hatten sich vor fünf Jahren kennengelernt und führten seitdem eine Beziehung – sie waren sogar verlobt. Bis sie vor Kurzem ihre Trennung verkündeten. Die 23-Jährige zeigte sich schnell mit einen neuen Mann an ihrer Seite: Timur A. – ein ehemals verurteilter Rocker der Hells Angels. Er und die Brünette genießen aktuell ihre gemeinsame Zeit in der Türkei. Jetzt äußerte sich Frank Otto erstmals zu seiner Ex-Partnerin.

„Ich habe fünf schöne Jahre gehabt und bin nun zum ersten Mal single. Ich werde jetzt mal sehen, was kommt", sagte der Unternehmer gegenüber RTL. Klingt nicht so, als würde es Streit zwischen dem ehemaligen Paar geben. Dennoch betonte Frank Otto, dass er und Nathalie definitiv getrennt seien. Auch die 23-Jährige äußerte sich vor wenigen Tagen gegenüber Bild so: "Frank und ich sind trotzdem gute Freunde und Businesspartner, er glaubt an mich und möchte mich weiterhin als Künstlerin fördern." Sie möchte Schauspielerin werden und legte sich dafür sogar einen Künstlernamen zu: Miranda DiGrande.

Nathalie scheint aktuell allerdings auf Wolke sieben zu schweben. In ihrer Instagram-Story teilte sie vor Kurzem ein Foto einer goldenen Halskette. Darauf war in geschwungener Schrift der Name ihres neuen Freundes zu sehen. Ob die Kette ein Geschenk war oder ob sich die Brünette das Schmuckstück selbst gönnte, verriet sie allerdings nicht.

Anzeige

Getty Images Frank Otto beim Echo, 2018

Anzeige

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, 2018

Anzeige

Instagram / timur_akbulut_frontline Nathalie Volk und Timur A.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de