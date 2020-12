Cathy Hummels (32) scheint der Kälte mit ihrem heißen Outfit zu trotzen! Am Samstagabend ist die Frau von Profi-Kicker Mats Hummels (31) in Berlin Adlershof zugegen, denn für die "Ein Herz für Kinder"-Gala sitzt sie am Telefon und nimmt Spenden entgegen. Aber nicht nur damit dürfte sie ihren Fans am Wochenende eine Freude gemacht haben: Zu der Wohltätigkeitsveranstaltung erschien sie in einem sommerlich anmutenden knappen Top – die Follower sind bei dem Anblick ein wenig verwirrt!

Offenbar ohne einen Anflug von Gänsehaut posiert Cathy auf einem ihrer neusten Instagram-Fotos in dem leichten Outfit: Zu einem glänzenden Bustier kombinierte die Influencerin einen gepunkteten Blazer. "Scheint aber mild bei euch zu sein!", stellte ein Follower mit einem Augenzwinkern fest. Zwei weitere User bemerkten zudem: "Da wird mir schon vom Hinsehen kalt" und "Ist dir nicht kalt?" Einigen anderen fiel allerdings auch auf, wie trainiert ihr Bauch aussieht – und lobten die Mutter des kleinen Ludwigs (2) dafür, so top in Form zu sein.

Und auch wandelbar war der Look von Cathy. Denn während vor der Spendengala noch einige Follower kommentierten, dass sie das knappe Oberteil nicht unbedingt angemessen für so einen ernsten Anlass finden, wurden sie beim nächsten Schnappschuss der Dirndl-Designerin eines Besseren belehrt. Später schloss sie den Blazer nämlich – und versteckte so ihre Körpermitte elegant. Cathy kann es ihren Fans aber auch schwer recht machen, denn erst vor Kurzem schien sie echten Pelz getragen zu haben.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, TV-Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Dezember 2020

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Dezember 2020

