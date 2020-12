Shawn Mendes (22) kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus, wenn er von seiner Camila Cabello (23) spricht. Seit über anderthalb Jahren sind die beiden Musiker inzwischen ein Paar. In einem Interview mit GQ erzählt der "Treat You Better"-Interpret sogar, wie viel die gebürtige Kubanerin ihm bedeutet. "Sie ist einfach so stark, so rein und selbstbewusst mit ihrem Körper – und dieses Gefühl gibt sie auch anderen Menschen. Sie hat damit meine Sicht auf mich selbst wirklich verändert", gibt der Kanadier preis, der nochmals betont, "was für ein Glück" er habe, die Musikerin an seiner Seite zu haben.

