Chris Pratt (41) hat Angst vor Vergleichen mit seinem Kollegen Chris Hemsworth (37)! In Kürze werden die beiden Schauspieler gemeinsam in dem neuen Marvel-Streifen Thor: Love and Thunder zu sehen sein. Der gebürtige Australier trainiert sich für den Film deshalb aktuell stahlharte Muskeln an und posiert jetzt mit Waschbrettbauch und XXL-Armen auf einem Instagram-Schnappschuss – deswegen hat sein Co-Star jetzt offenbar Schiss bekommen: "Habe grade mit meinem Trainer gesprochen und er sagt, dass du aufhören sollst, zu trainieren, weil wir ja schließlich im selben Film sein werden – und er will nicht, dass ich neben dir stehe, wenn du so aussiehst", kommentiert er.

