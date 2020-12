Nikki Ferris erinnert sich an ein sehr skurriles Schlafzimmer-Erlebnis zurück. Die Brünette wurde mit ihrer Teilnahme an der australischen Version von Der Bachelor bekannt. Seit dem Ende der Show bietet sie ihren Fans weiterhin regelmäßig auf Social Media Einblicke in ihr Leben – auch ziemlich pikante. So sprach die Reality-TV-Beauty vor wenigen Tagen sogar ganz offen über ihre schrägste Erfahrung beim Sex!

In einer Fragerunde auf Instagram versuchte ein Follower, Nikki Details über ihr merkwürdigstes Schäferstündchen zu entlocken – und war damit erfolgreich. So schilderte Nikki: "Ich wurde ohnmächtig und er dachte, er hätte mich umgebracht. Ich wachte auf und merkte, dass er versuchte, mich wiederzuleben." Ihren Post zierte sie mit einem lachenden Emoji, weitere Details über dieses misslungene heiße Intermezzo verriet sie aber nicht.

Wer damals versucht hatte, ihr wieder Leben einzuhauchen, behielt Nikki ebenfalls für sich. Könnte es sich dabei vielleicht um ihren neuen Freund Steve Pliatsikas handeln? Vergangene Woche machte die 25-Jährige die Beziehung zu ihrem Geschäftspartner öffentlich. Fans hatten bereits seit einigen Wochen über eine mögliche Liaison zwischen den beiden spekuliert.

Instagram / nikkiferriswheel Nikki Ferris, 2019

Instagram / nikkiferriswheel Nikki Ferris, TV-Star

Instagram / nikkiferriswheel Steve Pliatsikas und Nikki Ferris, Dezember 2020

