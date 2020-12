Die monatelangen Spekulationen haben sich jetzt tatsächlich als wahr erwiesen! Egal, ob aufgrund einer vermeintlichen Wölbung auf einem Social-Media-Pic oder eines verdächtigen Kommentars eines TV-Kollegen – Fans hatten bereits seit geraumer Zeit immer wieder vermutet, dass Rebecca Mir (28) in freudiger Erwartung sein könnte. Tatsächlich machten das Ex-GNTM-Girl und ihr Mann Massimo Sinató (40) den Gerüchten jetzt ein für alle Mal ein Ende. "Zukünftige Mommy und Daddy. Danke an die Liebe meines Lebens für das schönste Geschenk auf Erden", verkündete Rebecca ihre Schwangerschaft auf Instagram – und das freute nicht nur zahlreiche Fans...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de