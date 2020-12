Aleksandar Petrovic (29) und Christina Dimitriou sind verliebt ineinander – und wie! Bei Ex on the Beach hat es zwischen dem ehemaligen Love Island-Hottie und der einstigen Temptation Island-Beauty gefunkt. Vier Monate sind die beiden jetzt ein Paar und wollen nie mehr ohneeinander sein. "Wir werden definitiv zusammenziehen, wir sind schon fleißig auf der Suche nach einer Wohnung", verriet Christina gegenüber Promiflash. Sogar Kinder und Hochzeit sind bei den Reality-TV-Stars schon Thema!

