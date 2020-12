Macht Nick Jonas (28) es seinen Brüdern nach? Bislang ist der Sänger das einzige Mitglied der Jonas Brothers, das noch keinen Nachwuchs hat. Sowohl Kevin (33) als auch Joe (31) sind bereits Väter. Dass sich der 28-Jährige und seine Frau Priyanka Chopra (38) aber durchaus Kinder wünschen, haben sie schon mehrfach betont. Ob ihr Wunsch schon in Kürze in Erfüllung gehen wird? Nachdem ein Insider 2019 verraten hatte, dass die beiden noch in diesem Jahr mit der Babyplanung starten wollen, wurde Priyanka nun plötzlich mit XXL-Kleidung abgelichtet – will sie damit etwa einen Schwangerschaftsbauch verdecken?

