"Villa der Liebe" – das YouTube-Format von Jonas Ems (23) und Jonas Wuttke (23) geht aktuell schon in die dritte Runde. Dieses Mal ist das Thema die Parodie des Erotikdramas 365 Tage, das im Frühjahr das Interesse von Millionen Netflix-Streamern weckte. Promiflash verraten die beiden Produzenten nun, wie viel sexuell geladene Stimmung in ihrer Miniserie steckt. Jonas Ems erinnert sich da vor allem an einen Drehmoment, in dem eine bekannte Blowjob-Szene aus dem Originalstreifen mittels eines Schokoriegels parodiert wurde.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de