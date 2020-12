Wird Ludwig Heer (39) sein Verhalten bei Temptation Island V.I.P. endlich ändern? Aktuell testen er und seine Freundin Giulia Siegel (46) ihre Treue in der Fremdflirtshow – wobei sich Ludwig schon einiges in Bezug auf die Singlefrauen erlaubt hatte. Es wurde gefummelt, gekuschelt und heftig geflirtet. Als Giulia diese Bilder zu sehen bekam, war sie unter Tränen zusammengebrochen. Genau diese Situation bekam Ludwig in der vergangenen Folge beim Show-Lagerfeuer gezeigt: Und war schockiert.

“Ich war mir vor diesem Experiment zu 1.000 Prozent sicher, dass wir uns absolut vertrauen. Das scheint doch ein bisschen anders zu sein", sagte Ludwig. Er wolle sich jetzt Gedanken machen und sich erst einmal zurückziehen. "Das Lagerfeuer war so ziemlich das Schlimmste, was man so emotional empfinden kann. Ich werde dann Konsequenzen ziehen und schauen, wie ich mich weiter hier verhalten werden", reflektierte er das Gesehene. Es bleibt also abzuwarten, von welcher Seite sich Ludwig ab jetzt zeigen wird.

Mitstreiter Willi (45) machte beim Lagerfeuer seinen Standpunkt gegenüber Ludwig eindeutig klar. Für den Schlagerstar geht Ludwig auf jeden Fall zu weit. "Er lässt sich aus dem Bauchnabel schlürfen, fummelt Frauen am Arsch herum", erklärte Willi seine Meinung. Wenn man seine Frau liebe, liefere man nicht solche Bilder, stellte er klar.

Alle Infos zu “Temptation Island V.I.P.” auf TVNOW.de

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL Willi Herren, Julian Evangelos, Calvin Kleinen und Ludwig Heer bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

TVNOW Ludwig Heer bei Temptation Island V.I.P. 2020

Anzeige

TVNOW / RTL Ludwig Heer, Sarah Milewski, Sanja Alena und Calvin Kleinen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de