Willi Herren (45) macht Ludwig Heer (39) eine klare Ansage! Bei Temptation Island V.I.P. werden die beiden Männer sowie ihre Partnerinnen jeweils getrennt voneinander von flirthungrigen Verführerinnen und Verführern umzingelt. Doch während Willi scheinbar die meiste Zeit an seine Frau Jasmin (41) denkt, lässt sich Ludwig von den Single-Damen verwöhnen. Seine Partnerin Giulia Siegel (46) erlitt bereits einen Heulkrampf aufgrund seines Verhaltens. Jetzt wurde es für Willi offenbar Zeit, Ludwig ordentlich in die Schranken zu weisen!

Als Ludwig Giulias Zusammenbruch am Lagerfeuer gezeigt wurde, war er sich sicher, dass seine Liebste "etwas gesehen hat, was nicht der Wahrheit entspricht". Daraufhin platze Willi der Kragen. "Du lieferst aber auch Bilder, da kann man das nur denken", richtete er sich an den 39-Jährigen. Für den TV-Star stand fest: Ludwig geht in der Show eindeutig zu weit. "Er lässt sich aus dem Bauchnabel schlürfen, fummelt Frauen am Arsch herum", nannte Willi einige Beispiele.

Wenn man seine Frau liebe, liefere man nicht solche Bilder, stellte Willi klar. Daher habe ihn Giulias heftige Reaktion überhaupt nicht gewundert. "Anders wird der wohl nicht wach", teilte der 45-Jährige seine Meinung mit. Ludwig räumte daraufhin ein, dass er wohl tatsächlich unterschätzt habe, wie die Aufnahmen auf seine Partnerin gewirkt haben könnten. "Vielleicht hat sich tatsächlich was in ihrer Grundeinstellung verändert", vermutete der Koch.

Alle Infos zu “Temptation Island V.I.P.” auf TVNOW.de

Anzeige

TVNOW Giulia Siegel bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

TVNOW Willi Herren, Julian Evangelos, Calvin Kleinen und Ludwig Heer bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

TVNOW Ludwig Heer bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de