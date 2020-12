George Clooney (59) lässt einen Blick in sein Privatleben zu. Der Hollywoodstar begeistert in erster Linie mit seinem schauspielerischen Talent – doch nun erfreut er seine Fans auch mit ganz persönlichen Anekdoten. So plaudert er ganz offen über sein Leben mit Ehefrau Amal (42) und ihren zwei Kindern Alexander und Ella, die vor drei Jahren das Licht der Welt erblickten. "Mir war nicht bewusst, wie unerfüllt mein Leben eigentlich war, bis ich Amal kennenlernte", erinnert er sich im Interview mit GQ zurück an die Zeit, bevor er heiratete und eine Familie gründete.

