Wird es für die Webserie Das Internat eine Fortsetzung geben? Im Oktober ging das fiktive Teenieformat mit Social-Media-Stars wie Mario Novembre (20), Nathan Goldblat (21) oder auch Leon Pelz und der TV-Ikone Sonya Kraus (47) auf Joyn an den Start. Mittlerweile sind alle zwölf Episoden draußen und die Serie endet mit einem echten Cliffhanger. Ob deswegen schon jetzt eine zweite Staffel geplant ist? Promiflash hat mit Ben-Darsteller Leon über die Zukunft der Serie gesprochen – und wie er sich selbst in seiner allerersten Hauptrolle fand! "Zur zweiten Staffel kann ich tatsächlich bis jetzt noch nicht all zu viel sagen. Wir sind auf jeden Fall sehr zuversichtlich, dass es weitergeht und haben auch schon sehr sehr geile Ideen für eine zweite Staffel", erklärt er.

