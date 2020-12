Nathalie Volk (23) und ihr Frank Otto (63) haben sich nach fünf gemeinsamen Jahren getrennt – das gab die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin vor wenigen Tagen bekannt. Böses Blut würde jedoch nicht zwischen ihnen fließen – und das, obwohl Nathalie schon einen neuen Mann an ihrer Seite hat: Sie ist mit "Hells Angels"-Mitglied Timur A. liiert. Und den hat sie ihrem Ex auch schon vorgestellt.

RTL liegt ein Paparazzi-Video vor, das zeigt, wie Frank Nathalie am Hamburger Hauptbahnhof abholt. Auf die Frage, ob er Timur bereits kennengelernt habe, gibt er nur knapp zurück: "Habe ich." Und auch Nathalie bestätigt, dass die beiden sich schon getroffen hätten. Mit seiner Meinung über den neuen Partner seiner Ex hält sich Frank aber zurück. "Ich rede nicht gern über Leute, die nicht anwesend sind", betont der 63-Jährige.

Dass Nathalie nun wieder in festen Händen ist, scheint für ihn kein Problem zu sein. Aber wie sieht es in Franks Liebesleben aus? Das verriet er im Interview mit RTL: "Ich habe fünf schöne Jahre gehabt und bin nun zum ersten Mal Single." Aber vielleicht ändert sich sein Beziehungsstatus ja bald. "Ich werde jetzt mal sehen, was kommt", erklärte er weiter.

Anzeige

Getty Images Frank Otto und Nathalie Volk 2017 in Hamburg

Anzeige

Instagram / timur_akbulut_frontline Nathalie Volk und Timur A.

Anzeige

Getty Images Frank Otto im Oktober 2016 in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de