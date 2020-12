Anne Wünsche (29) feiert zum ersten Mal in sieben Jahren Weihnachten als Single-Lady! Nach der knapp sechsjährigen Beziehung mit YouTuber Henning Merten war sie über ein Jahr mit dem Synchronsprecher Karim liiert. Nach der Trennung folgte ein kurzes Techtelmechtel mit SixxPaxx-Stripper Ruben Rodriguez. Doch diese Liaison ging schneller zu Ende, als sie begann. Aber trotz ihres Single-Daseins wird Anne wohl kaum langweilige Weihnachten verbringen – sie präsentiert sich zum Warm-up schon mal in einem sexy Santa-Look.

Auf ihrem aktuellsten Instagram-Post zeigt sich Anne nicht nur besonders sexy, sondern verrät auch indirekt, dass sie schon sehr in Festtagsstimmung ist. Hierfür lichtete sie sich zuvor in einem knappen Weihnachtsdress ab. "Nix Besonderes. Nix Aufwendiges. Ich hatte einfach mal Lust auf ein Foto im Weihnachtskleidchen", lautet ihr Statement zu der lasziven Aufnahme. Wie ihre Follower das Pic finden, lässt sich nicht sagen – Anne hat die Kommentarfunktion unter dem Post deaktiviert.

Im Promiflash-Interview verriet die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin allerdings vor wenigen Tagen, warum sie sich einen neuen Partner an ihre Seite wünscht. "Es ist kalt draußen, wir haben Lockdown, das heißt: Man kommt nicht einmal irgendwie raus. Normalerweise würde ich mich ja irgendwie ablenken, indem ich essen gehe, mich mit Freunden draußen treffe, in eine Bar oder vielleicht feiern gehe", erklärte Anne ihre Sehnsucht nach einem Mann in ihrem Leben.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2020 in Berlin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, YouTuberin

