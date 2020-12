Auch 2020 ist die YouTube-Landschaft – trotz Einschränkungen – bunter und vor allem größer geworden! Gerade erst wurde in einer Pressekonferenz der Webvideoplattform bekannt gegeben, welche deutschen Creator in diesem Jahr am meisten gerissen haben! Der meistgeklickte Clip in den letzten zwölf Monaten erschien auf dem Wissenschaftskanal maiLab, den unter anderem Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim (33) betreut. Ihr Beitrag über den Stand der aktuellen Corona-Pandemie im April wurde bis heute über sechs Millionen Mal aufgerufen. Den größten Abonnentenzuwachs konnte daneben der Entertainer Varion mit seinen Sketchen verzeichnen. Innerhalb eines Jahres kletterte seine Followerzahl von 10.000 auf 1,4 Millionen. Zum ersten Mal wurde auch der Breakout Creator des Jahres gekürt – der Künstler, dessen deutsche Community prozentual am meisten gewachsen ist. Über diesen Titel darf sich Kai Pflaume (53) freuen, der erst vergangenen September mit seinem Kanal Ehrenpflaume an den Start ging.

