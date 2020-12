In diesem Jahr wurde Sarah Lombardi (28) regelrecht vom Glück gejagt! Egal ob im Beruflichen oder im Privaten – bei der einstigen DSDS-Zweitplatzierten lief es in den vergangenen Monaten rund. Sie überraschte ihre Fans nicht nur mit zwei neuen Songs und zwei eigenen Parfüms, sondern auch mit ein paar Triumphen im TV: Unter anderem sang sie sich als Skelett an die Spitze der dritten The Masked Singer-Staffel. Promiflash fasst euch Sarahs Jahr 2020 noch einmal zusammen...

