Pamela Reif (24) wird durch ihre Work-out-Videos zum YouTube-Hit. Während des aktuellen Lockdowns veröffentlicht die Fitness-Influencerin regelmäßig Sportclips – und kommt damit bei ihrer Community richtig gut an. So konnte die 24-Jährige ihre Followeranzahl in wenigen Monaten von 1,8 Millionen auf 5,2 Millionen erhöhen und landete im diesjährigen YouTube-Ranking in der Kategorie "Breakout Creator 2020" sogar auf Platz zwei. "Mir war, als der Lockdown entschieden wurde, sehr, sehr schnell klar, dass die Fitnessstudios zu machen und die Leute von zu Hause trainieren müssen. Ich habe ja schon immer Fitnessvideos hochgeladen, aber eben nicht in der Frequenz. [...] Dann war mir klar, dass ich das irgendwie ändern muss, weil die Leute auf diese Videos ein bisschen mehr angewiesen sein werden”, erklärte sie auf der YouTube Top-Listen Pressekonferenz 2020.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de