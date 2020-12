Der Startschuss für die neue Promi-Sendung "#CoupleChallenge" ist gefallen und die ersten beiden Folgen sind bei TVNow erschienen. Unter den sieben Promi-Paaren befinden sich auch die beiden DSDS-Stars Daniele Negroni (25), der mit seiner Freundin Laura Steinert teilnimmt, und Melody Haase (26), die von ihrer BFF Xenia Prinzessin von Sachsen (34) unterstützt wird. In der Show werden im Rahmen der Challenges einige Geheimnisse von den Teilnehmern aufgedeckt – zum Beispiel, dass Daniele und Melody Sex miteinander hatten.

Bei dem ersten Spiel muss jedes Paar einzeln antreten, wobei Aussagen getroffen werden, die beide Partner gleichermaßen bejahen oder verneinen müssen, um weiterzukommen. So hieß es in einer Runde bei Daniele und Laura: "Daniele kam Melody schon näher als die anderen Männer im Camp." Beide hielten den Daumen nach unten und bekamen den Punkt, doch Daniele hat tatsächlich gelogen. "Daniele und ich haben schon seit ganz vielen Jahren was miteinander, also sorry", erklärte die Sängerin kurz danach im Interview. Sie glaubt, dass Daniele gelogen hat, um die Gefühle seiner Freundin nicht zu verletzen.

Daniele gibt das Techtelmechtel kurz danach auch selbst zu. Nachdem er in den Bergsee gesprungen ist, verriet er: "Die Frage, ob ich schon mal mehr mit Melody hatte, habe ich mit Nein beantwortet, weil ich wusste, dass ich das meinem Schatzi niemals gesagt hatte." Tatsächlich würde es aber stimmen.

Noch mehr Infos zu "#CoupleChallenge" findet ihr bei TVNow.

TVNOW Daniele Negroni mit Freundin Laura

Instagram / melodyraabbit Melody Haase im November 2020

Instagram / negroni_daniele Daniele Negroni mit Freundin Laura

