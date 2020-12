Kate Beckinsale heizt ihren Fans ganz schön ein! Die gebürtige Britin liefert ihrer großen Community im Netz regelmäßig Content. Bei ihrem neuesten Post fällt so manchem Instagram-User buchstäblich die Kinnlade runter. In einem kurzen Clip präsentiert sie ihren Hammerbody in einem knappen Bikini – und sieht dabei einfach umwerfend aus! Mit ihren 47 Jahren gehört die "Underworld"-Darstellerin definitiv zu den heißesten Hollywoodstars! "Oh mein Gott, bist du schön!", schwärmt ein Follower in der Kommentarspalte.

