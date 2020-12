Chrissy Teigen (35) steht zu ihren Beauty-Tricks! Die Frau des Musikers John Legend (41) musste vor einigen Wochen Schreckliches durchmachen: Während sie mit ihrem dritten Kind im sechsten Monat schwanger war, erlitt sie eine Fehlgeburt. Nach dem tragischen Verlust ihres Kindes erklärte sie, dass sich ihr Körper nun erst darauf umstellen würde, kein Baby mehr versorgen zu müssen. Während der Schwangerschaft nahm die 35-Jährige einige Kilo zu, die jetzt noch nicht vollständig wieder runter sind. Das scheint sie optisch aber nicht besonders zu stören – sie weiß die überschüssigen Pfunde gut zu verstecken!

Am Dienstag teilte die Beauty einen besonders ehrlichen Schnappschuss auf Instagram: Darauf kuschelt sie in Unterwäsche mit ihrem Hund. Chrissy trägt allerdings kein passendes schwarzes Höschen zu ihrem dunklen BH – sondern einen hautfarbenen Shapewear-Schlüpfer! "Sch**ß drauf!", macht das Model in einem Kommentar deutlich, dass ihr die Meinung anderer dazu egal ist.

Doch nicht nur Chrissy steht dazu, wie sie ihren Bauch aktuell optisch in Form hält – auch Sängerin Katy Perry (36) macht keinen Hehl daraus, dass sie momentan auf Shapewear zurückgreift: Die Neu-Mama teilte jetzt einen lustigen Clip auf Instagram, in dem sie zunächst in einem blauen Mantel posiert – plötzlich zieht sie diesen hoch und gibt freie Sicht auf ihre Bauchweghose!

Getty Images Chrissy Teigen im September 2019

Getty Images Chrissy Teigen, Model

Getty Images Katy Perry, 2019

